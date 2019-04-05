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Самарская команда стала бронзовым призером первенства России по керлингу

СОЧИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юношеская команда Самарской области завоевала бронзу первенства России по керлингу среди юниоров до 22 лет, сообщает региональное министерство спорта. Соревнования, в которых приняли участие 24 команды, проходили с 27 марта по 2 апреля в Сочи.

Команды были поделены на  две группе — А (16 команд) и Б (восемь команд). Юноши из Самарской области (Сазонов Данила, Мензелеев Илья, Куснеев Тимофей, Батыркин Иван, Трофименко Ярослав) стали обладателями бронзы в группе Б.

Самарская команда девушек (Кунц Валерия, Богатова Софья, Безпризорнова Ирина, Богатова Полина) стала четвертой.

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