Директор "ЖКС" лишился должности после вмешательства облправительства

Исполнительный директор самарской управляющей компании "ЖКС" Евгений Пономарев лишился должности, сообщает правительство области. Решение было принято на прошедшей в Москве 4 апреля встрече заместителя председателя обправительства Александра Карпушкина с руководством группы "ДомКом Инвест", контролирующей "ЖКС" и ряд других управляющих компаний в Самаре.

"В ходе сложных и напряженных переговоров правительства Самарской области с руководством "ДомКом Инвест" принято решение отправить в отставку Евгения Пономарева, исполнительного директора управляющей компании "ЖКС", входящей в состав холдинга, с 5 апреля 2019 года", — указывается в пресс-релизе.

Компания является одной из крупнейших в УК в регионе и обслуживает 904 многоквартирных дома в Самаре.

Пресс-служба правительства уточняет, что встреча прошла в рамках поручения губернатора Дмитрия Азарова, который в своем послании, озвученном 27 марта, подверг жесткой критике ситуацию в сфере ЖКХ и потребовал от руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления защитить интересы жителей региона. В частности, взять под контроль выполнение обязательств частными управляющими компаниями перед гражданами.

"Темой встречи стало обсуждение работы холдинга на территории Самарского региона. В частности, речь шла о крайней степени неудовлетворенности качеством предоставляемых услуг жителями региона. Так, за январь и февраль 2019 года Государственной жилищной инспекцией Самарской области принято в работу 2346 обращений по поводу некачественной работы компаний, входящих в холдинг АО "ДомКом инвест", из них 1792 приходится на ООО "ЖКС", - сообщает облправительство, добавляя, что отработка подавляющего большинства жалоб граждан, по информации ГЖИ, не проводится вовсе или проводится с серьезным нарушением сроков.

Отмечается, что следующим шагом по наведению порядка в системе ЖКХ должно стать эффективное исполнение механизмов, определяемых новым региональным законом об административных штрафах для УК, невыполняющих свои обязательства перед жителями: "Главой региона дано поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ, главам городских округов и районов использовать данный механизм в любой ситуации, где требуется защита прав граждан".

В пресс-службе ЖКС не стали комментировать информацию об отставке Пономарева, пообещав распространить релиз со своей версией событий в понедельник.