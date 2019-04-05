Хозяйство "Юг Поволжья" полностью обеспечивает свое поголовье кормами

В прошлом году исполнилось 20 лет со дня основания в селе Августовка Большечерниговского района одного из самых успешных сельскохозяйственных предприятий Самарской области — агрохолдинга "Василина".

Два десятилетия назад "Юг Поволжья", который тогда именовался крестьянским фермерским хозяйством "Василина", занимался на площади в 3000 гектаров исключительно растениеводством. Сегодня в распоряжении предприятия находятся 16000 га пахотной земли и 800 га пастбищ. В 2009 году стали еще заниматься разведением мясного крупного рогатого скота (КРС).

В прошлом году "Юг Поволжья" получил статус племенного хозяйства по разведению герефордов. Сейчас в племенном стаде 205 коров и 300 телок.

К концу года планируется довести маточное поголовье до 750 голов. И уже в августе здесь готовы реализовать первые 120-150 голов племенного скота. Кроме того, два года назад предприятие пошло на новый для Самарской области эксперимент. Телок, которые при проведении бонитировки не подходят под стандарты племенного скота, стали оплодотворять семенем быка бельгийской бело-голубой породы. Родившиеся телята по своим качественным характеристикам превзошли ожидания животноводов и тут же вызвали интерес у столичных закупщиков мяса. К шести месяцам телята достигли веса в 270-280 килограммов и ежедневно продолжают набирать по 2 кг. Для сравнения — герефорд к этому возрасту весит максимум 200 кг. И выход мяса у особей, полученных скрещиванием с бельгийской бело-голубой породой, составляет не стандартные 50-51%, а 60-62%. Что и вызвало интерес у москвичей, готовых приобретать это мясо, у которого к тому же и необычный, схожий с мясом индейки, вкус, по высокой цене.

Своих животных, общая численность которых сегодня составляет около 1700 голов, "Юг Поволжья" полностью обеспечивает собственными кормами. В хозяйстве ежегодно выращивают многолетние и однолетние травы, кукурузу на силос, которого заготавливают по 3000 тонн. Сена косят с запасом на год вперед, чтобы не зависеть от урожайности.

Несмотря на то что в самом южном в Самарской области Большечерниговском районе на урожайность сильно влияют погодные условия, "Юг Поволжья" ежегодно оказывается среди лидеров. Например, в прошлом, неблагоприятном для всех аграриев губернии году озимой пшеницы в среднем собрали 30 ц/га. А нута — 14 ц/га. По словам директора предприятия Петра Легостаева, секрет таких успешных показателей кроется в грамотной технологии обработки почвы и выращивания культур. "Мы применяем различные технологии по влагосбережению, — рассказывает руководитель. — В прошлом году, например, хороший дождь у нас был только в середине июля. На момент сева влагу в почве смогли сохранить благодаря использованию влагоэнергосберегающих технологий. В марте был вырублен монолит озимой пшеницы, который показал высокий процент выживаемости культуры".

Влагозадержание вкупе с внесением минеральных удобрений, применением средств защиты растений (в том числе с использованием малой авиации), эффективной борьбой с сорняками и посевом преимущественно элитных семян приводят "Юг Поволжья" к получению высокой урожайности. В этом году, помимо 3000 гектаров уже готовых озимых, предприятие планирует посеять около 800 га ячменя, 1000 га кукурузы, из которых 390 га — на силос. 7000 гектаров займут посевы стратегической для всех аграриев культуры — подсолнечника, 800 га — нута.

К предстоящей посевной предприятие готово практически на 100%. Ожидают выхода в поле и техника, и люди. В штате сейчас около сотни человек. Текучки кадров почти нет, ведь о благосостоянии своих работников здесь не забывают. А для семейных даже приобретают дома в Августовке. Поэтому и трудятся в "Юге Поволжья" все на совесть.

Петр Легостаев, директор ООО "Юг Поволжья":

— Мы предпочитаем использовать отечественную сельскохозяйственную технику. За последние три года закупили шесть новых "Кировцев", тракторы МТЗ-1221 и МТЗ-82. Эта техника по качеству практически не уступает импортным аналогам, но проще и дешевле в обслуживании. Так же как и ростовские "Акросы", которые зарубежным комбайнам незначительно проигрывают лишь в мощности. При этом даже при поломках в поле эта техника долго не простаивает. Запчасти есть у любого дилера в Самарской области, а провести мелкий ремонт самостоятельно способен каждый опытный механизатор. Прицепным оборудованием на 70% наше предприятие обеспечивает ООО "Сызраньсельмаш". Если раньше нам приходилось приобретать широкозахватную сеялку прямого посева в Австралии, то теперь ее по нашему заказу делают в Сызрани. Таким образом, от импортозамещения мы только выигрываем.