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Преступления Происшествия

Суд оставил под стражей двух майоров полиции, подозреваемых во взяточничестве

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 апреля, Самарский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей на два месяца — до 8 июня Алексею Зюзину и Антону Зоткину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Решение о продлении меры пресечения Зюзину принимала судья Елена Грибова, а по аресту Зоткина — судья Анна Давыдова.

Напомним, в ноябре 2018 г. в микрорайоне Крутые Ключи сотрудники УФСБ задержали при получении 550 тыс. руб. старшего оперуполномоченного Красноглинского райотдела полиции Алексея Зюзина и его коллег Антона Зоткина и Алексея Обидина. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), а действия 39-летнего Обидина квалифицированы как посредничество в передаче взятки — ст. 291.1 УК РФ.

По версии предварительного следствия, полицейские обещали некоему Уварову за 600 тыс. руб. не привлекать к уголовной ответственности. И 4 ноября взяткодатель вручил им 50 тыс. руб. "аванса".

9 ноября, накануне 100-летия органов внутренних дел, федеральный судья Дмитрий Дерунов Самарского районного суда санкционировал арест Зюзина и Зоткина, подозреваемых в получении взятки. В том же райсуде удовлетворено ходатайство о помещении под домашний арест Обидина.

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