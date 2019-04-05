Жители региона создадут культурную программу на лето

С 8 апреля по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе стартует общественный проект "Культурное сердце России". Он дает жителям региона шанс принять активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года.

Стать участником проекта может каждый житель губернии, пройдя опрос в сети Интернет или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта.

Анкетирование будет проводиться волонтерами во всех муниципалитетах Самарской области с 8 по 15 апреля возле крупных торговых центров, на оживленных перекрестках и пешеходных улицах, в парках и скверах, на центральных площадях населенных пунктов, возле зданий администраций и Домов культуры. Список пунктов анкетирования будет опубликован дополнительно.

Самарцам предлагается ответить на вопросы о том, как и где им хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного участника - волонтера, организатора, артиста и т.д.

После подведения итогов опроса в каждом муниципалитете будут сформированы планы проведения культурно-массовых мероприятий на лето 2019 года, максимально учитывающие потребности и интересы жителей.