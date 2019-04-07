Дмитрий Азаров принял участие в форуме "Национальные проекты — этап "реализация"

В субботу, 6 апреля, в Московской области прошел заключительный день форума "Национальные проекты — этап "реализация". В нем участвовал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, руководители проектных комитетов по реализации нацпроектов. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Форум был посвящен детальному анализу реализации национальных проектов в регионах. Самарская область активно включилась в реализацию нацпроектов, обозначенных в майском указе президента и охватывающих ключевые направления жизни россиян. Чтобы обеспечить достижение целей нацпроектов, среди которых повышение продолжительности жизни и развитие здравоохранения, устойчивый рост реальных доходов граждан, обеспечение качественным жильем и создание комфортной среды, а также укрепление экономики и повышение производительности труда, регионам оказывают серьезную поддержку. Только на 2019 г. Самарской области предусмотрены субсидии из федерального бюджета — более 22 млрд рублей.

Четкие планы того, что реализуют в регионе в рамках нацпроектов, губернатор обозначил в ежегодном послании. теперь же во время форума обсуждались вопросы, возникающие у регионов при работе над нацпроектами, и методики преодоления возникающих барьеров.

Работа форума проходила в формате круглых столов по направлениям нацпроектов. Сопредседателями каждого из них были министр федерального правительства и глава региона — руководитель той или иной рабочей группы Госсовета. Дмитрий Азаров, который возглавил рабочую группу Госсовета РФ по направлению "Культура", стал сопредседателем одного из круглых столов сразу по двум нацпроектам — "Образование" и "Культура" — вместе с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой.

По итогам обсуждений сформирован ряд предложений по четырем направлениям. Первый блок касался организационных мероприятий, второй связан с вопросами управления финансированием, третий был посвящен подготовке кадров и управленческих команд, четвертый блок касался вопросов информированности граждан и вовлечение их в реализацию национальных проектов. Итоговый доклад губернатор представил на заседании с участием председателя Правительства РФ.

Все высказанные идеи были высоко оценены и поддержаны участниками форума.

Премьер-министр поддержал предложения группы, касающиеся расширения полномочий руководителей нацпроектов и губернаторов, которые отвечают за их реализацию на региональном уровне. Дмитрий Медведев отметил, что это безусловно правильное предложение, позволяющее принимать решения более оперативно. Работа по расширению полномочий будет проведена уже в ближайшее время.

Также Дмитрий Азаров внес предложение по упрощению порядка переноса остатков бюджетных средств на следующий год в рамках трехлетних долгосрочных контактов. "Речь также шла об использовании сэкономленных в рамках проведения торгов средств по направлениям нацпроектов. Первые торги в регионе прошли эффективно, и у нас уже образуется экономия", — отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, губернатор предложил дать возможность использовать средства, выделяемые по направлениям нацпроектов, на строительство объектов социальной инфраструктуры по принципу государственно-частного партнерства. Это позволит более активно вовлекать бизнес в создание спортивной инфраструктуры, объектов культуры, столь необходимых многим территориям.

Также группа подготовила предложения по информационному сопровождений реализации нацпроектов, созданию специализированных горячих линий — на федеральном и региональном уровнях. Это необходимо, чтобы как можно больше людей были вовлечены в реализацию нацпроектов, могли задать вопросы и высказать предложения. Активное участие граждан — залог того, что цели нацпроектов будут достигнуты и принесут реальную пользу, подчеркнул Дмитрий Азаров.

Были выработаны и другие предложения, касающиеся реализации нацпроектов. По итогам доклада абсолютное большинство из них были поддержаны руководителем федерального кабинета министров.

Подводя итоги форума, Дмитрий Медведев высоко оценил проделанную работу. "Я добросовестно записал все, что руководители дискуссий на круглых столах излагали. В ряде случаев, что скрывать, даны десятки поручений, просто это не исполняется должным образом. Нам нужно с вами объединиться и это сделать", — подчеркнул председатель правительства.

Обсуждение вопросов реализации нацпроектов с руководителями регионами будет продолжено, подобные встречи будут проходить регулярно.