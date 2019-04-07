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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова выбыла из турнира в Монтеррее в четвертьфинале

МЕХИКО. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Теннисистска Анастасия Павлюченкова не прошла в полуфинал турнира в Монтеррее (Мексика), сообщает sport24.ru.

В матче четвертьфинала она проиграла белоруске Виктории Азаренко (5) — 0:6, 4:6.

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