Военный из Сызрани охотился на уток под Саратовом, но случайно убил друга

Старший лейтенант ВВС из бортовой учебной авиационной базы в Сызрани во время охоты на уток в Пугачевском районе Саратовской области случайно застрелил приятеля, сообщает 4vsar.ru.

По предварительным данным, утром в субботу, 6 апреля, старший инспектор отдела охраны ИК-17, майор внутренней службы, был на охоте с товарищем — 33-летним военнослужащим из Сызрани. Примерно в 10 км от с. Жестянка в поле этот приятель произвел выстрел из своего двуствольного ружья 12 калибра. Предположительно, по неосторожности он попал в голову другого охотника, в результате чего тот скончался на месте.

Известно, что ружье ТОЗ-34, из которого стреляли, было зарегистрированным, разрешение до 2023 года. В настоящее время военно-следственный отдел Саратовского военного гарнизона проводит проверку.