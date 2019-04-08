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ДТП Происшествия

У ТЦ "Парк Хаус" молодой водитель не разъехался с двумя машинами без помощи светофора

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 19-летнего водителя автомобиля Chevrolet Lacetti, который в 21:30 ехал по ул. 22-го Партсъезда в направлении Московского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, при выезде на перекресток с Московским шоссе, водитель Chevrolet не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, под управлением 18-летнего водителя и с автомобилем Peugeot 307, за рулем которого находился 37-летний мужчина. После удара французскую легковушку отбросило на металлическое ограждение дороги. Светофор в момент ДТП не работал.

В результате происшедшего виновник аварии получил травмы. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей соблюдать скоростной режим и другие требования ПДД.

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