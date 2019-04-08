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Пожар на заводе масел и присадок в Новокуйбышевске ликвидирован

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 11:27 пожар на заводе масел и присадок в Новокуйбышевске ликвидировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, 8 апреля около 10:27 началось возгорание на территории Новокуйбышевского завода масел и присадок. Возгорание отмечалось в цехе №23 на подающем насосе.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На место происшествия направили 76 человек и 24 единицы техники. В 10:43 пожар локализовали на 180 кв. м. В 11:04 ликвидировано открытое горение. В 11:27 была объявлена ликвидация пожара.

"Погибших и пострадавших нет. Подразделения реагировали своевременно и правильно", - сообщил Олег Бойко.

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