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ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Тольятти при столкновении с эвакуатором погиб водитель легковушки

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 апреля, в Тольятти произошло ДТП с участием 42-летнего водителя автомобиля Lada Granta, ехавшего в 17:00 по трассе М-5 "Урал" со стороны ул. Громовой в направлении Поволжского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути между 975 и 976 км трассы он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и ударился в ограждение, расположенное справа от проезжей части. Затем легковой автомобиль изменил направление движения и столкнулся со встречным автомобилем-эвакуатором ГАЗ "Валдай" под управлением 49-летего мужчины.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до приезда "скорой помощи". На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по факту ДТП проводится проверка.

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