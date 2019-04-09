По факту столкновения грузовика и поезда под Чапаевском проведут проверку

Куйбышевской транспортной прокуратурой организована и проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением на перегоне Жигули — Томылово грузового автомобиля и поезда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 8 апреля на неохраняемом железнодорожном переезде на территории Чапаевска, произошло столкновение грузового поезда № 2905 с автомобилем "Урал". Пострадавших в результате происшедшего нет, повреждений железнодорожного подвижного состава не имеется.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Чапаевского ЛОП Средневожского ЛУ МВД России на транспорте, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Чапаевск.

По данным надзорного ведомства, в момент ДТП электровозом управляла локомотивная бригада.

"Предварительной причиной транспортного происшествия является техническая неисправность автомобиля, — отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. — Водитель автомобиля следовал по данной автодороге, при приближении к железнодорожным путям обратил внимание на запрещающие сигналы светофора на переезде, применил торможение, однако в виду технической неисправности тормозной системы автомобиля допустил столкновение с железнодорожным подвижным составом".

В прокуратуре так же сообщили, что железнодорожный переезд является неохраняемым, без дежурного работника, шлагбаумом не оборудован. На переезде установлена автоматическая переездная сигнализация.