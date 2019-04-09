16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту столкновения грузовика и поезда под Чапаевском проведут проверку Под Чапаевском столкнулись грузовик и поезд На трассе М-5 под Тольятти при столкновении с эвакуатором погиб водитель легковушки Водитель "четырнадцатой" выехал на тротуар и сбил пять человек На Московском шоссе автомобиль "скорой" столкнулся с легковушкой

ДТП Происшествия

По факту столкновения грузовика и поезда под Чапаевском проведут проверку

ЧАПАЕВСК. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати

Куйбышевской транспортной прокуратурой организована и проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением на перегоне Жигули — Томылово грузового автомобиля и поезда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 8 апреля на неохраняемом железнодорожном переезде на территории Чапаевска, произошло столкновение грузового поезда № 2905 с автомобилем "Урал". Пострадавших в результате происшедшего нет, повреждений железнодорожного подвижного состава не имеется.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Чапаевского ЛОП Средневожского ЛУ МВД России на транспорте, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Чапаевск.

По данным надзорного ведомства, в момент ДТП электровозом управляла локомотивная бригада.

"Предварительной причиной транспортного происшествия является техническая неисправность автомобиля, — отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. — Водитель автомобиля следовал по данной автодороге, при приближении к железнодорожным путям обратил внимание на запрещающие сигналы светофора на переезде, применил торможение, однако в виду технической неисправности тормозной системы автомобиля допустил столкновение с железнодорожным подвижным составом".

В прокуратуре так же сообщили, что железнодорожный переезд является неохраняемым, без дежурного работника, шлагбаумом не оборудован. На переезде установлена автоматическая переездная сигнализация.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе и ответить на вопрос:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5