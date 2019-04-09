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Музеи и выставки Культура

В парке "Россия — Моя история" пройдет творческая встреча с актрисой "СамАрта" Ольгой Агаповой

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Историческом парке "Россия — Моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК "ГудОк", 3 эт.) 12 апреля, в 15:00, пройдет творческая встреча с заслуженной артисткой России, народной артисткой Самарской области, актрисой театра "СамАрт" Ольгой Агаповой.

В Год театра в России "СамАрт" и парк "Россия — Моя история" проводят совместный проект "Театральная пятница". Раз в месяц на протяжении 2019 г. организаторы проводят творческие встречи с артистами и режиссерами театра.

Тема встречи с актрисой и режиссером Ольгой Агаповой — "Моя вселенная — театр". "Я счастливый человек, моя вселенная всегда со мной", — утверждает Ольга. В рамках встречи поклонники творчества Ольги Агаповой смогут задать вопросы ей лично. Разговор о творческом пути будут сопровождать уникальные съемки театральных спектаклей с участием актрисы и фото из личного архива.

Вход свободный.

Ольга Агапова в 1989 г. окончила Свердловский театральный институт. В труппе Самарского ТЮЗа — с 1990 года. Первая роль (заглавная) — Поросенок в спектакле "Поющий поросенок". В 2000 г. она получила звание "Заслуженный артист РФ". Неоднократный лауреат премии "Самарская театральная муза" в номинации "Лучшая женская роль". В 2013 г. Ольга Агапова окончила режиссерский курс в Областной академии Наяновой (мастер курса — Анатолий Праудин). В "СамАрте" поставила спектакль "Девочки" по Л. Улицкой. В идущем репертуаре театра играет ведущие роли.

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