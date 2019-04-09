В Самаре пройдут российско-китайские молодежные летние игры

В понедельник, 8 апреля, в Самару с визитом прибыла делегация Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики (КНР) во главе с заместителем руководителя управления Гао Чжидэном.

Участники делегации осмотрели стадион "Самара Арена", посетили универсальный спорткомплекс "МТЛ Арена", а также оценили другие объекты спортивной и туристической инфраструктуры.

Затем состоялось 19-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

В рамках мероприятия заместитель министра спорта России Сергей Косилов и заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики (КНР) Гао Чжидэн подписали соглашение о проведении в Самаре в этом году еще одного крупного международного соревнования — VIII российско-китайских молодежных летних игр.

Соревнования пройдут с 15 по 22 июня 2019 года по восьми видам спорта: художественная гимнастика, плавание, велоспорт-шоссе, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол, бадминтон. В играх примут участие по 247 спортсменов от каждой стороны в возрасте 15-19 лет.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил партнеров из КНР за решение, принятое в пользу Самарского региона: "Для нас очень важно, что игры пройдут здесь, на территории Самарской области, уже в июне текущего года. Мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований, используя созданную инфраструктуру к чемпионату мира по футболу".

Российско-китайские молодежные летние игры в Самаре, по мнению главы региона, будут способствовать укреплению дружбы между двумя странами, развитию отношений Самарской области и КНР. "Мы имеем давние традиции добрососедских отношений между КНР и нашим регионом в экономике, гуманитарном обмене. Более того, мы планируем расширять наше сотрудничество буквально по всем направлениям. В мае запланирован визит делегации Самарской области в КНР. Уверен, это будет очень важно для экономики региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Среди претендентов на проведение игр был и ряд других регионов страны. Однако выбор был сделан в пользу Самарской области. "На наше решение повлиял факт нашего тесного сотрудничества с Самарским регионом, — сказал Гао Чжидэн. — Самара в прошлом году успешно провела игры чемпионата мира по футболу. И сегодня мы увидели, насколько хороши созданные спортивные сооружения. Опираясь на существующий опыт проведения международных соревнований, мы уверены, что молодежные игры тоже будут проведены на самом высоком уровне".

"Задача этих соревнований — обмен опытом, — отметил заместитель министра спорта России Сергей Косилов. — Когда молодые спортсмены знакомятся, они понимают друг друга лучше. И затем, выступая на соревнованиях высокого уровня, они будут равняться друг на друга, понимать, с кем они имеют дело".