На 18-м км Московского шоссе провалился асфальт

Возле ливневки на дублере Московского шоссе в районе ТЦ "Московский" обнаружен провал асфальта, передает в соцсетях замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.

Сообщается также, что дорога на гарантии у ООО "Самаратрансстрой".

Напомним, реконструкция Московского шоссе велась компанией с осени 2015 г. в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Гарантия по госконтракту составила пять лет. В прошлом году минтранс обязал "Самаратрансстрой" устранить колею на дороге, а недавно потребовал заменить разрушенную тактильную плитку и опоры под светофорами.