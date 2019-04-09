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Общество

На 18-м км Московского шоссе провалился асфальт

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возле ливневки на дублере Московского шоссе в районе ТЦ "Московский" обнаружен провал асфальта, передает в соцсетях замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.

Фото: twitter.com/ayspiridonov

Сообщается также, что дорога на гарантии у ООО "Самаратрансстрой".

Напомним, реконструкция Московского шоссе велась компанией с осени 2015 г. в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Гарантия по госконтракту составила пять лет. В прошлом году минтранс обязал "Самаратрансстрой" устранить колею на дороге, а недавно потребовал заменить разрушенную тактильную плитку и опоры под светофорами.

 

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