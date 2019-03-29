Минтранс потребовал от подрядчика заменить разрушенную плитку на Московском шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог снова повело ООО "Самаратрансстрой" в суд, чтобы устранить дефекты, появившиеся после масштабного ремонта Московского шоссе.

В частности, ведомство обязывает по гарантии заменить разрушенную тактильную плитку на площади

85,4 кв. м до 1 мая, а также закрепить две опоры под светофорами в районе БКК.

Плитка разрушилась на подходе к подземным переходам в районе ТЦ "Империя", на пересечениях с улицами Советской Армии, Киевской и Мичурина, 22-го Партсъезда и Ново-Вокзальной.

"Самаратрансстрой" не согласен с этими требованиями. По делу назначена судебная экспертиза.

Напомним, реконструкция Московского шоссе велась компанией с осени 2015 г. в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Гарантия по госконтракту составила пять лет. В прошлом году минтранс обязал "Самаратрансстрой" устранить колею на дороге. Теперь поехала тактильная плитка.