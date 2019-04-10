Губернатору представили доклад о соблюдении прав человека в Самарской области

Во вторник, 9 апреля, губернатор Дмитрий Азаров встретился с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Она представила руководителю региона ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан, проживающих на территории губернии.

По итогам 2018 года к омбудсмену поступило 5244 обращения. Наибольшее число касается реализации прав граждан на жилище: переселения из аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот, предоставления земельных участков многодетным семьям.

Кроме того, в центре внимания — социальная сфера. Особое место уделено реализации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. Нередко возникали вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).

В сфере образования основные нарекания граждан вызывают очереди в детские сады, нехватка мест в школах, особенно в густонаселенных микрорайонах областной столицы. Основными проблемами, с которыми сталкиваются многие жители региона в реализации трудовых прав являются ненадлежащее оформление трудовых отношений, "теневая" занятость и несвоевременная выплата заработной платы.

Решению этих важных вопросов будет способствовать реализация национальных проектов. Самарская область активно участвует в этой работе, регион получил серьезную финансовую поддержку из федерального бюджета. Только в 2019 году сумма денежных поступлений из государственной казны составит 22 млрд рублей. Эти средства позволят решить первоочередные вопросы в различных сферах — медицине, экологии, социальной поддержке, экономике, жилищном строительстве и создании комфортной среды.

Ольга Гальцова отметила, что при составлении доклада был проведен социологический опрос населения совместно со специалистами Самарского университета. У жителей региона спрашивали о том, соблюдаются ли их конституционные права и свободы, и если нет, то по какой причине.

"Мы хотели показать ту масштабную работу, которая была проведена по оценке качества жизни наших граждан", — обратила внимание губернатора Ольга Гальцова. Уполномоченный по правам человека рассказала, что с 10 апреля с документом начнут знакомить депутатов Самарской губернской думы. Глава региона выразил уверенность, что доклад вызовет большой интерес у парламентариев.

"Знаю, что для правительства Самарской области, для руководителей муниципалитетов на протяжении уже многих лет ваш доклад является во многом руководством к действию. Уверен, что так будет и в этот раз", — подчеркнул Дмитрий Азаров.