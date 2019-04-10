По факту гибели двух людей на пожаре в п. Управленческий начата проверка

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели мужчины и его матери в результате пожара в п. Управленческий, сообщает пресс-служба ведомства. Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования.

Напомним, информация о пожаре на на ул. Выгодная, 1, пос. Управленческий поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 10 апреля, в 03:51. В течение часа 27 пожарных с использованием восьми спецмашин смогли ликвидировать огонь. На месте пожара были обнаружены тела 90-летней женщины и мужчины в возрасте около 60 лет.

По предварительным данным, погибший мужчина злоупотреблял алкоголем, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.