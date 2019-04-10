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Музеи и выставки Культура

В музее им. П. Алабина покажут уникальные фото о первом отряде космонавтов

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 апреля, в музее им. Алабина откроется виртуальная выставка "Они были первыми", приуроченная к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

На выставке в электронном виде будут представлены уникальные фотографии и документы из фондов музея им. П. В. Алабина, фондов ЦГАСО и СОГАСПИ — о первом отряде космонавтов, который находился в Куйбышеве (Самаре) во время реабилитации после полетов в космос.

В экспозиции есть и фотографии первого космонавта Земли Юрия Гагарина — целая фотохроника, которая запечатлела его пребывание в Куйбышеве. Это его прилет на аэродром завода "Прогресс", медицинское обследование, первые доклады государственной комиссии, автографы, небольшой отдых. Эти фотографии были сделаны Алексеем Бряновым — спецкором журнала "Советский Союз" и фотокорреспондентом газеты "Волжская коммуна" Александром Тихомировым.

Пристальное внимание фотокорреспонденты проявили и к пребыванию в нашем городе других космонавтов первого отряда: Г. Титова, А. Николаева, П. Поповича, В. Быковского и первой женщины-космонавта В. Терешковой. На фотографиях — встречи с руководителями Куйбышевской области и даже с детьми в детском саду, раздача автографов, участие в пресс-конференциях и обязательный послеполетный медицинский осмотр.

На выставке будут представлены материалы о роли промышленных предприятий нашего города в освоении космического пространства. К каждому виртуальному тематическому комплексу есть подробная информация.

Сайт музея — www.аlabin.ru.

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