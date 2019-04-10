Дмитрий Азаров представил наработки Самарской области по развитию кадрового потенциала

В эти дни в Москве проходит ХХ Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества под эгидой Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

В среду, 10 апреля, состоялось пленарное заседание "Новая система социальных лифтов в России" под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, участие в котором по приглашению организаторов принял губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона представил опыт и уникальные наработки Самарской области по развитию кадрового потенциала.

Открывая заседание, Сергей Кириенко отметил, что развитие всего государства зависит от качества принимаемых решений в различных сферах жизни. Поэтому важно создать условия для поддержки и развития системы социальных лифтов.

Одним из них является конкурс "Лидеры России", победители которого занимают высокие должности в органах федеральной или региональной власти. При этом практически в каждом субъекте страны создается своя система работы с кадровым резервом. Опыт Самарской области в этом направлении представил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что на конкурс "Лидеры России" в этом году от Самарской области было подано заявок в 2 раза больше, чем в прошлом. Благодаря активности наших земляков регион по количеству участников стал первым в Приволжском Федеральном округе и занял лидирующие позиции в стране. По итогам этого конкурсного отбора шесть человек стали финалистами и один — победителем.

Именно участники всероссийского конкурса при поддержке губернатора и правительства области сегодня работают над проектом "Кадросфера". Продукт разработан полуфиналистами, участниками и победителями конкурса "Лидеры России" прошлого и текущего года.

"Цель проекта — объединение действующих кадровых резервов Самарской области — не только резервов муниципальных и государственных должностей, но и всего кадрового резерва Самарской области. Это прямая оперативная коммуникация, единая база вакансий, обеспечение взаимодействия активных граждан с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Крупнейшие предприятия региона уже дали свое согласие обучать людей в этом проекте, и мы сегодня эту базу наполняем как претендентами, так и вакансиями, — отметил Дмитрий Азаров. — Да, мы замахнулись на большую задачу. Поскольку нам лидеры и капитаны нужны не только в государственном и муниципальном управлении, но и в экономике".

Методология "Кадросферы" объединяет самые современные методики оценки компетенций, наставничество, возможность горизонтальных коммуникаций между участниками, совместного ведения ими общественных и коммерческих проектов. Пройти регистрацию может любой желающий. Кроме того, разработанная система позволит отслеживать динамику профессионального и личностного роста людей.

"Мы будем задавать траекторию развития, будем работать с каждым из тех, кто войдет в эту систему, и совершенно точно, я уверен, что мы создадим стыковку спроса и предложения на рынке труда. Наша региональная система ставит для себя и такую задачу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал об успешно работающих в губернии программах работы с одаренной молодежью от 14 до 30 лет в сфере науки, техники, технологии — "Взлет", "Полет" и "Орбита". Они взаимосвязаны и дополняют друг друга по принципу: "школа-вуз-экономика". Сегодня в работе над проектами задействовано более 5 тыс. школьников, 700 студентов, молодых ученых, 350 научных консультантов, около 2 тыс. учителей, преподавателей вузов и 20 ведущих предприятий региона.

"За каждым участником программы закрепляется наставник, учитель, преподаватель вуза, который все последующие годы до поступления молодого человека в университет с ним работает. Мы выделяем средства из регионального бюджета на оплату этой работы", — обратил внимание участников пленарного заседания Дмитрий Азаров.

Отдельно коснулись темы наставничества. Напомним, президент России в прошлом году учредил соответствующую государственную награду. Первым знаком отличия "За наставничество" был награжден ректор Самарского государственного медицинского университета и председатель губернской думы Геннадий Котельников. Сейчас в регионе разрабатывается "институт наставничества" — не только по схеме "наставник для ученика", но и "наставник для наставника", предполагающий работу с опытными профессионалами, которые уже сами выступают учителями для молодежи.

"Мы отдельно поощряем педагогов, которые готовят учеников, достигающих высоких результатов на олимпиадах. У нас за каждого такого победителя на региональном уровне, а тем более — на федеральном, назначена специальная доплата. У нас в области, например, работает учитель, который получает дополнительно ежемесячно в течение года 70 тысяч рублей, потому что воспитал нескольких таких успешных ребят", — рассказал губернатор.

По мнению Дмитрия Азарова, это дает дополнительный стимул педагогам работать с каждым ребенком, выявляя таланты в той или иной сфере. Подобная схема поощрения педагогов уже в этом году заработает и в системе СПО региона. Тем более, что 2019 год в Самарской области решением губернатора определен как год среднего профессионального образования.

"У нас много было разговоров о том, что не хватает рабочих специальностей, что все для этого делается, но почему-то ничего не получается. Я проинвентаризировал, а что, собственно, "все" делается? Оказалось, что ничего. И в этом году мы увеличили средства, направляемые на материально-техническую базу СПО, на ремонты в 5 раз. Мы должны создать в учреждениях достойную материально-техническую базу, должны сделать так, чтобы молодому человеку захотелось прийти в это учебное заведение, и мы над этим работаем", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также рассказал о том, что сегодня в Самарской области на базе ведущих колледжей создаются центры опережающей профессиональной подготовки, где можно подготовиться к экзаменам по стандартам World Skills. "За 2018 год Самарская область в рейтинге World Skills Russia поднялась с 14 на 12 место, в регионе готовят вполне конкурентоспособных профессионалов. Более того, сразу 2 человека в прошлом году стали победителями Чемпионата Европы по профмастерству, и хочу сказать, что у них лучшие баллы. Один из них стал лучшим представителем России по количеству баллов на чемпионате", — отметил губернатор.

Для участников и победителей конкурсов профмастерства в регионе разрабатывается система дополнительной мотивации. "Мы разрабатываем практику премирования победителей и призеров чемпионатов по профмастерству в системе среднего профессионального образования, — рассказал Дмитрий Азаров. — Сделаем и запустим ее уже в этом году".

По итогам встречи губернатор Самарской области пригласил участников конференции к совместной работе по развитию кадрового потенциала.