"Тольяттинская птицефабрика" планирует выйти из процедуры банкротства

Кредиторы АО "Тольяттинская птицефабрика" рассмотрят возможность прекращения конкурсного производства и перехода к внешнему управлению, пишет "КоммерсантЪ". Соответствующий вопрос включен арбитражным управляющим Максимом Труловым в повестку дня собрания кредиторов, назначенного на 26 апреля.

Напомним, в августе прошлого года "Тольяттинскую птицефабрику" признали банкротом и открыли конкурсное производство для расчета с кредиторами, сумма требований которых, согласно отчету временного управляющего, превышает полмиллиарда рублей. Основным кредитором организации выступает банк "Солидарность" (337 млн руб.). В реестр кредиторов также вошли ООО "Самарские корма" (51 млн руб.), ФНС (31 млн руб.), ООО "Контакт-Агро" (30 млн руб.), ООО "Провими" (24 млн руб.), ПАО "Самараэнерго" (11 млн руб.) и др.

Ранее уже предпринимались попытки восстановить платежеспособность предприятия, поскольку оно осуществляло коммерческую деятельность, а также располагает достаточным имуществом для погашения долгов. В мае прошлого года суд после наблюдения ввел в организации процедуру внешнего управления. Хотя незадолго до этого юристы не исключали, что после наблюдения суд может признать компанию банкротом. Спустя пару месяцев ФНС выступила с инициативой отменить внешнее управление и все-таки начать банкротить птицефабрику. Как поясняли в налоговом органе, предложенный управляющим план спасения организации подразумевал, что налоговая служба обязана внести вклад в уставный капитал "Тольяттинской птицефабрики" 108 млн руб., в том числе 28 млн руб. дебиторской задолженности и 79 млн руб. в качестве денежных средств на развитие, что противоречило закону, так как ФНС не занимается финансированием компаний.

Судя по финансовой отчетности, последние несколько лет "Тольяттинская птицефабрика" находилось в убытках. С 2016 г. к компании подано около 90 исков, почти все связаны с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам купли-продажи и поставки. В начале 2017 г. следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении исполняющего тогда обязанности генерального директора предприятия Андрея Киричука и бывшего генерального директора Андрея Шаруева. Их заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов") и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента"). Суд признал Андрея Шаруева виновным по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Как поясняют юристы, в ходе конкурсного производства у арбитражного управляющего могли появиться основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена. "Конкурсный управляющий обязан созвать собрание кредиторов в течение месяца с момента выявления указанных обстоятельств", — говорит партнер, генеральный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павел Герасимов. Как добавляет юрист, внешнее управление в целях восстановления финансовой устойчивости предприятия предполагает перепрофилирование производства, закрытие нерентабельных производств, продажу части имущества и т. д.

Узнать у арбитражного управляющего Максима Трулова, какие основания он обнаружил для выхода "Тольяттинской птицефабрики" из конкурного производства, изданию не удалось.