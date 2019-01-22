"Тольяттинская птицефабрика" рискует потерять арендованный земельный участок

ООО "Домашняя ферма" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды земли площадью более 900 га, заключенного между АО "Тольяттинская птицефабрика" и администрацией Ставропольского района, и применении последствий недействительности сделки в виде расторжения договора, пишет "КоммерсантЪ". В конце прошлой недели дело назначили к судебному разбирательству.

Напомним, в августе прошлого года "Тольяттинскую птицефабрику" признали банкротом и открыли конкурсное производство для расчета с кредиторами, сумма требований которых, согласно отчету временного управляющего, превышает полмиллиарда руб. Конкурсным управляющим утвердили Максима Трулова. Основным кредитором организации выступает банк "Солидарность" (337 млн руб.). В реестр кредиторов также вошли ООО "Самарские корма" (51 млн руб.), ФНС (31 млн руб.), ООО "Контакт-Агро" (30 млн руб.), ООО "Провими" (24 млн руб.), ПАО "Самараэнерго" (11 млн руб.) и др.

ООО "Домашняя ферма" создано в 2011 г. в с. Кинель-Черкассы Самарской области. Организация специализируется на производстве коровьего молока. Собственниками компании, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", являются Вадим Панфилов и Александр Щербачев. В 2017 г. выручка "Домашней фермы" превысила 203 млн руб., прибыль составила 31 млн рублей. В 2013 и 2015 гг. сельхозорганизация выкупила активы ООО "АгроРесурс" в с. Жигули и разорившегося холдинга "Цыпочка" в Красноярском районе Самарской области. В прошлом один из экс-совладельцев "Домашней фермы" сообщал СМИ, что в Кинель-Черкасском районе компании принадлежит около 8 тыс. га земли.

На начальных этапах банкротства собственники "Тольяттинской птицефабрики" и кредиторы планировали вывести предприятие из кризиса. Весной прошлого года арбитражный суд после процедуры наблюдения ввел на предприятии внешнее управление, направленное на финансовое оздоровление. Однако позже из-за несоответствия плана внешнего управления требованиям законодательства ФНС настояла на рассмотрении вопроса об открытии конкурсного производства.

По словам экспертов, если суд поддержит требования "Домашней фермы", реализация производственного комплекса птицефабрики в рамках конкурсного производства осложнится отсутствием земли под ней. "Скорее всего, "Домашняя ферма" претендует на то, чтобы договор аренды на спорный земельный участок был заключен впоследствии с ней. Сложно делать однозначные выводы о перспективе иска, не видя самого заявления, но если договор будет признан недействительным, то могут возникнуть проблемы с реализацией имущества "Тольяттинской птицефабрики", так как такие крупные предприятия обычно реализуются как большой имущественный комплекс, а отсутствие земли в составе этого комплекса существенно снизит интерес потенциальных покупателей", — говорит замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург. Аналогичного мнения придерживается партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры": "Отсутствие прав на использование земельного участка по сути делает актив неликвидным".

Получить комментарий от арбитражного управляющего не удалось — его мобильный телефон на звонки не отвечал. По указанным номерам "Домашней фермы" отвечают посторонние лица. Ответ от администрации Ставропольского района на момент сдачи номера не поступил.