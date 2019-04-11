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Преступления Происшествия

В Самаре за мошенничество будут судить бывшего полицейского

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по Промышленному району города Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника одного из подразделений городской полиции, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 6 августа 2018 г. обвиняемый получил 600 тыс. руб. от гражданина, пообещав помочь ему избежать уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

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