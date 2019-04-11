Юношеская библиотека в День космонавтики покажет видеозаписи телескопа Hubble

В День космонавтики, 12 апреля, в 18:00, в СОЮБ (пр. Ленина, 14) состоится однодневное космическое путешествие.

Программа мероприятия:

10:00 — Показ видеозаписей телескопа Hubble.

18:00 — Космическая викторина и работа художественной мастерской (участники библиотечного клубного объединения создадут акварельные зарисовки на космические темы).

18:00 — Лекция участника Самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Олега Соловейчика "Россия — колыбель космонавтики".

19:00 — Презентация видеопроекта художественной мастерской и музыканта LUNATIC COFEE MACHINE, пресс-конференция с музыкантом (Юрий Кощеев), 3D-моделлером (Алексей Емельянов) и художником (Наталья Мерзлякова).

20:00 — Концерт электронного проекта КТ315.

Весь день в библиотеке будут работать: книжная выставка "Космос как предчувствие" из цикла "Наука 2.0", выставка работ художественной мастерской "Поехали!" и тематическая фотозона.

Вход свободный, по читательскому билету.