Ученые СамГМУ проводят исследования в области космической медицины

В сфере интересов исследователей Самарского государственного медицинского университета — изучение воздействия условий различных факторов космического полета на высшие растения, используемые в медицинской практике и жизнедеятельность клеточных популяций.

Уже проведены два эксперимента на биоспутниках, осуществлявших орбитальные полеты, в которых было подтверждено сохранение жизнеспособности клеток хрящевой ткани. Ученые СамГМУ приняли участие в выполнении экспериментов на космических аппаратах серии "Бион-М" и "Фотон" (запуски в 2013 г. и 2014 г.) с растительными объектами по теме "Изучение воздействия условий микрогравитации и других факторов космического полета на высшие растения (на примере плодов расторопши пятнистой, семян мелиссы лекарственной, семян лимонника китайского)".

В ходе экспериментов также производились съемки, на основе которых творческая команда проекта "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" создала музыкальный клип "Космос 2013", посвященный миссии "Бион-М1". Клип о том, как стартовав с космодрома Байконур в апреле 2013 года, капсула с биологическими материалами и животными на борту была выведена на орбиту при помощи спутника "Бион-М1". В течение 30 суток объекты исследований: грызуны, земноводные, рептилии, ракообразные, моллюски, рыбы, насекомые, бактерии, культуры животных и растительных клеток были в космосе. Клетки человека и семена растений посылал в космос Самарский государственный медицинский университет и Институт медико-биологических проблем РАН. По итогам полета в лабораториях проведены комплексные физиологические, морфологические и молекулярно-биологические исследования живых систем, подвергшихся воздействию невесомости. Результаты экспериментов в области космической медицины используются в интересах совершенствования системы медицинского обеспечения длительных пилотируемых полетов и деятельности человека в экстремальных условиях.

Исследования стали возможны благодаря сотрудничеству с "РКЦ "Прогресс" — ведущим российским предприятием, одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей и Самарским национальным исследовательским университетом им. С.П. Королева.

В настоящее время продолжается наземная часть экспериментов с космическими образцами в параллельных опытах. Планируется следующий космический эксперимент на космическом аппарате "Бион-М" № 2.