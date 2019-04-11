Газовики хотят снизить затраты на аренду земель под строительство трубопроводов

По инициативе ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) депутаты Самарской губернской думы разработали проект поправок в областной закон "О земле".

Суть предлагаемых поправок в том, чтобы газовики и другие юрлица, занимающиеся строительством объектов линейной инфраструктуры, могли арендовывать для этих целей земельные участки нужного им размера, в том числе площадью менее 0,5 га. Действующая редакция этого не позволяет.

Как отмечается в письме председателя правления СВГК Ивана Аветисяна "о законодательной инициативе", подавляющее большинство сетей газораспределения в той или иной части строится на землях сельхозназначения.

"В целях строительства объекта застройщику требуется оформить права на соответствующие земли и (или) земельные участки. При этом для приобретения земельного участка в аренду необходимо обеспечить его образование (кадастровый учет)", — говорится в обращении Ивана Аветисяна.

Областным законодательством установлено, что минимальный размер предоставляемого в аренду участка, образуемого из земель сельхозназначения, составляет 0,5 га.

"Вместе с тем площадь территории, необходимой для строительства вышеуказанных объектов, существенно меньше", — отмечают в СВГК.

При этом Иван Аветисян обращает внимание на то, что кадастровые работы, стоимость которых зависит от размера участка, оплачивает застройщик. Также на плечи компании ложатся затраты по арендной плате за пользование этим участком — ее размер также зависит от площади территории.

"Предусмотренное законом требование к минимальным размерам земельных участков не учитывает вышеизложенные обстоятельства и возлагает на застройщика дополнительные финансовые затраты, которые увеличивают стоимость газа и услуг по его транспортировке для конечных потребителей", — поясняется в обращении СВГК в думу за подписью Ивана Аветисяна.

В связи с этим в закон предлагается внести поправки и позволить образовывать из земель сельскохозяйственного назначения для реконструкции и строительства автомобильных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов участки такого размера, какой необходим для проведения этих работ.

В целом депутаты высказались "за" этот законопроект, но заметили, что он еще нуждается в проработке.