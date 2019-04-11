В Самаре пройдет Ночь модерна

В четверг, 11 апреля, в 19:00, в Музее модерна пройдет встреча "Ночь модерна".

Мероприятие выставке оловянных предметов эпохи модерна "Олово Кайзерцинн" и выставке плакатов времен Первой мировой войны "Сегодняшний лубок".

Историк Елена Жидкова проведет экскурсию по немецкому олову, а искусствовед Ирина Свиридова расскажет об авангардном искусстве на примере плаката 1910-х годов. Для гостей будет звучать музыка модерна и авангарда — Дебюсси и Шенберг, создавая особое ощущение времени.

Сотрудники музея предложат посетителям своими руками создать выставку, на которой будут представлены экспонаты, отвечающие основным чертам двух художественных направлений. Для этого пройдут мастер-классы по авангардному лубочному плакату и по пластическому искусству в эстетике модерна. Кроме того, участники подготовят коллективный входной текст, этикетки к экспонатам и другие атрибуты выставки. Выставка будет работать в течение выходных, попасть на нее смогут все посетители музея.