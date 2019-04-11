16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Галерея "Виктория" предлагает задать вопросы картинам Виктора Пивоварова В Самаре пройдет Ночь модерна В музее им. П.Алабина покажут уникальные фото о первом отряде космонавтов В Художественном музее пройдет выставка произведений Геннадия Филатова "Жигулевские дороги" В Самаре откроется выставка с малоизвестными фотографиями Бориса Кустодиева

Музеи и выставки Культура

Галерея "Виктория" предлагает задать вопросы картинам Виктора Пивоварова

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати

Галерея "Виктория" в рамках выставки "Для себя и для них" 12 апреля в 19:00 приглашает на разговор о художнике Викторе Пивоварове.

Одной из практик концептуалистов, которую описал Пивоваров, был "разговор с картиной", когда участники задавали картине вопросы и пытались сформулировать ее гипотетический ответ. Для советских художников этот прием был способом понять тогда еще малознакомое западное искусство.

Этот эксперимент предлагает повторить сотрудник "Виктории" Виолетта Гришина. Посетители будут задавать вопросы работам самого Виктора Пивоварова, а также поговорят о его биографии и творчестве.

Билет стоит 200 руб., льготный - 100 рублей.


Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Музее модерна открылась выставка "Кайзерцинн"

В Музее модерна открылась выставка "Кайзерцинн"

В галерее "Виктория" открылась выставка современных уральских художников

В галерее "Виктория" открылась выставка современных уральских художников

В областной юношеской библиотеке открылась фотовыставка "Twinsoul. Родственная душа"

В областной юношеской библиотеке открылась фотовыставка "Twinsoul. Родственная душа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5