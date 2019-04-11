Галерея "Виктория" предлагает задать вопросы картинам Виктора Пивоварова

Галерея "Виктория" в рамках выставки "Для себя и для них" 12 апреля в 19:00 приглашает на разговор о художнике Викторе Пивоварове.

Одной из практик концептуалистов, которую описал Пивоваров, был "разговор с картиной", когда участники задавали картине вопросы и пытались сформулировать ее гипотетический ответ. Для советских художников этот прием был способом понять тогда еще малознакомое западное искусство.

Этот эксперимент предлагает повторить сотрудник "Виктории" Виолетта Гришина. Посетители будут задавать вопросы работам самого Виктора Пивоварова, а также поговорят о его биографии и творчестве.

Билет стоит 200 руб., льготный - 100 рублей.





