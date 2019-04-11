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Финансы Экономика и бизнес

Годовой объем сделок через личный кабинет "Открытие Брокер" превысил 224 млрд рублей

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Брокер" подвел промежуточные итоги работы обновленного личного кабинета и мобильного приложения "Открытие Брокер. Инвестиции". За первый год после запуска обновленного личного кабинета клиенты компании совершили сделки на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи на 224 млрд рублей. Самыми популярными инструментами стали обыкновенные акции Сбербанка и "Газпрома", доллар США, фьючерсы на доллар, нефть и индекс РТС. Всего за год личным кабинетом воспользовались 81 823 уникальных клиента, мобильным приложением — 31 432 инвестора. Стоит отметить, что мобильное приложение для устройств на базе iOS было скачено за год почти 27 000 раз, версией для Android за полгода с момента запуска воспользовались более 22 000 клиентов.

Также клиенты прямо из личного кабинета активно реализовывают идеи, которые предлагаются в рамках тарифных планов "Ваш финансовый аналитик" и "Личный брокер". По статистике компании, с помощью личного кабинета инвесторы активно формируют электронные брокерские отчёты и справки 2-НДФЛ, переводят и выводят денежные средства, а также зачисляют деньги напрямую с банковских карт.

Мобильный личный кабинет обладает удобной навигацией, современным дизайном и интерфейсом, позволяет совершать торговые операции на Московской бирже (в т.ч. с кредитным плечом), отслеживать историю заявок и многое другое. С помощью приложения можно оптимизировать время поиска необходимой услуги, адресов офисов брокера и осуществлять ввод/вывод денежных средств.

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