В Тольятти задержали пару, торговавшую героином

Сотрудники полиции Тольятти задержали 29-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

У оперативников появилась информация, что местная жительница может быть замешана в противоправной деятельности. В ходе осмотра квартиры подозреваемой в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли порошкообразное вещество. Экспертиза, проведенная в Экспертно-криминалистическом центре областного полицейского Главка, установила, что изъятым является героин массой более 200 граммов.

Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к незаконному обороту наркотиков может быть причастен сожитель подозреваемой. По данным оперативников, мужчина занимался поиском поставщиков наркотических средств, а женщина, в свою очередь, фасовала их в пакеты и распространяла на территории города.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 "Покушение на сбыт наркотических средств". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.