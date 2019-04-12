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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали пару, торговавшую героином

ТОЛЬЯТТИ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти задержали 29-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

У оперативников появилась информация, что местная жительница может быть замешана в противоправной деятельности. В ходе осмотра квартиры подозреваемой в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли порошкообразное вещество. Экспертиза, проведенная в Экспертно-криминалистическом центре областного полицейского Главка, установила, что изъятым является героин массой более 200 граммов.

Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к незаконному обороту наркотиков может быть причастен сожитель подозреваемой. По данным оперативников, мужчина занимался поиском поставщиков наркотических средств, а женщина, в свою очередь, фасовала их в пакеты и распространяла на территории города.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 "Покушение на сбыт наркотических средств". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.

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