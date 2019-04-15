Надежда Вехова займет в минстрое место Сергея Абрамовича

Надежда Вехова оставила пост в областной Госжилинспекции и вернулась в минстрой, сообщает "Самарское обозрение". Теперь чиновница возглавит департамент развития строительного комплекса и контроля в сфере строительства вместо Сергея Абрамовича.

Надежда Вехова возглавляла управление контроля и надзора за долевым строительством регионального минстроя с 2011 года. Эта структура располагала обширными полномочиями на строительном рынке — с 2013 г. управление занималось привлечением новых инвесторов для достройки проблемных объектов, изыскивало на территории губернии свободные участки для предоставления их застройщикам в качестве компенсации за удовлетворение прав обманутых дольщиков.

К 2015 г. в регионе удалось определить механизмы достройки по большей части замороженных объектов. Но с марта того года функции по землеотводу в Самаре получила мэрия города, а курировать вопрос достройки проблемных объектов стали чиновники департамента градостроительства. Тогда управление по надзору за долевым строительством в минстрое реорганизовали, а Надежда Вехова покинула ведомство и стала руководителем управления координации жилищного надзора и муниципального контроля в ГЖИ.

Как сообщил "СО" один из обманутых дольщиков Самарской области, главе инициативной группы их объекта сообщили, что в минстрое будет встреча с Надеждой Веховой, которая займет место Абрамовича. Другой собеседник "СО" — чиновник правительства региона, подтвердил эту информацию: "Команда министерства серьезно обновляется, многих сотрудников уволили. Но у Веховой там остались люди еще из ее команды".

Как рассказали в ГЖИ, последним рабочим днем Надежды Веховой в инспекции стало 9 апреля. "Она попрощалась со всеми и вышла на пенсию", — уточнили в ГЖИ. В минстрое журналисту "СО", представившемуся дольщиком, подтвердили, что Вехова уже работает в ведомстве Евгения Чудаева.

"Человек только вышел на работу, пока мы об этом не объявляли. Она действительно будет работать с дольщиками, но на посту главы департамента развития строительного комплекса и контроля (надзора) в сфере строительства вместо Сергея Абрамовича", — уточнили в приемной минстроя.

Получить комментарий самой Надежды Веховой не удалось. Информацию о ее назначении уже подтвердил минстрой. "Надежда Геннадьевна вела личный прием в качестве руководителя департамента развития строительного комплекса и контроля (надзора) в сфере строительства", — ответил официальный аккаунт минстроя в твиттере на вопрос одной из пользовательниц о статусе Веховой в министерстве.