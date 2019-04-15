Первые дорожные контракты жизненного цикла в Самаре подпишут на улицы Победы и Стара-Загора

В Самаре планируется заключить первые контракты жизненного цикла на ремонт и содержание дорог, пишет "Самарское обозрение". Пилотными проектами станут две городские улицы — Победы и Стара-Загора.

Выигравшие торги подрядчики должны будут не только комплексно обновить обе магистрали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но и следить за их состоянием, убирать снег зимой, обрабатывать противогололедными материалами, поддерживать в чистоте посадочные площадки общественного транспорта, подметать, мыть, вывозить мусор и следить за газонами летом. Также в круг обязанностей этих подрядчиков включены такие работы, как озеленение, комплексная обрезка, валка сухих и аварийных деревьев, регулярная проверка светофоров и дорожных знаков на предмет их видимости, на соответствие светофорного цикла заданному режиму работы, восстановление и ремонт средств организации движения в случае необходимости, замена поврежденных и т. д.

К ремонту и последующему содержанию запланированы участки: ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальной и ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова. Содержать дороги после завершения трехлетнего срока будет МП "Благоустройство". При этом гарантийные обязательства, выходящие за рамки этого срока (например, пять лет гарантии на асфальтобетонное и плиточное покрытие проезжей части и тротуаров), за подрядчиками сохранятся.

К 2024 г. такие контракты должны быть заключены на каждую вторую отремонтированную автодорогу Самары. Эксперты полагают, что новые принципы работы стимулируют подрядчиков более ответственно относиться к вопросам соблюдения технологий при ведении ремонтных работ и далее — при содержании и обслуживании. И в то же время позволят наиболее добросовестным иметь постоянную загрузку своих мощностей и трудовых коллективов в течение всего календарного года.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ремонт по которому стартует в ближайшее время, в Самаре в этом году планируется направить на обновление улично-дорожной сети 1,25 млрд рублей. Часть этих средств предназначается на комплексный ремонт 10 автодорог местного значения, в том числе восьми улиц вокруг Крымской площади. Эти восемь улиц давно нуждаются в обновлении. Комплексный ремонт позволит им получить единую инфраструктуру, причем взаимоувязанную с работами по обновлению самой площади (ее обновят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"). Еще 40 улиц будут отремонтированы картами свыше 100 погонных метров. В этом году также закончится капитальный ремонт Заводского шоссе, который в 2018-м на участке между улицами XXII Партсъезда и Земеца начало ООО "Самаратрансстрой". В мэрии Самары особо отмечают, что все ремонтные работы должны быть завершены к 30 августа, то есть до начала учебного года.

Кто именно получит первые в дорожной отрасли Самары контракты жизненного цикла, станет известно 22 апреля: аукционы запланированы на этот день. Работы начнутся сразу же, как только завершатся все процедуры и установятся постоянные среднесуточные температуры от 4 — 10°С и выше и сухая погода. На всех этапах дорожной ремонтной кампании, как и в предыдущие годы, будет организован общественный контроль с участием представителей реготделения движений "Народный фронт "За Россию" (ОНФ), "Дорога 63", Общественной палаты и др. Также свое мнение о качестве работ смогут высказать жители — как правило, они подключаются не только к приемке. Замечания и предложения рассматриваются на всех стадиях ремонта.