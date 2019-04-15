Регоператор ТКО опроверг информацию о возможной остановке работы

В ООО "ЭкоСтройРесурс", являющемся единым регоператором по обращению с ТКО в Самарской области, опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможной приостановке деятельности.

В понедельник, 15 апреля, "Ведомости" сообщили, что в нескольких регионах страны регоператоры могут остановить работу из-за неплатежей. Издание при этом ссылается на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля.

В числе проблемных называется и Самарская область, где собираемость платежей составила 5%. В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге.

"Мы не подтверждаем информацию о возможной остановке деятельности. Собираемость платежей за январь у нас составила 56%, общая за первый квартал - 38%. И это с учетом того, что мартовские квитанции были выставлены с запозданием. Задолженность за услуги перевозчикам также отсутствует", - прокомментировали в пресс-службе "ЭкоСтройРесурса".