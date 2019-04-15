Министр МЧС Евгений Зиничев и Дмитрий Азаров провели в Самаре совещание по паводку

В понедельник, 15 апреля, с рабочим визитом в Самару прибыл министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он провел совещание в ГУ МЧС по Самарской области, где обсуждалась паводковая обстановка в регионе и подготовка пожароопасному периоду.

До начала совещания Евгений Зиничев и Дмитрий Азаров проверили работу Центра управления кризисными ситуациями самарского МЧС. Отсюда, из ЦУКС, осуществляется наблюдение за территорией области, управление противопожарными формированиями, а также общее руководство при устранении чрезвычайных ситуаций.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров поблагодарил министра за визит в этот напряженный период и за постоянное внимание к региону, что проявилось, в том числе, в укреплении материально-технической базы подразделений МЧС, расположенных на территории области. "Все это вселяет уверенность, в первую очередь, в жителей Самарской области, что мы защищены от рисков и угроз", — отметил губернатор.

Правительство области вносит большой вклад в развитие региональной системы безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Ежегодно на эти цели выделяется около 1 млрд рублей. В противопожарной службе региона работают 2100 человек — это 65 частей. Помогают работе около 3000 добровольцев.

Глава региона также поблагодарил Евгения Зиничева за достигнутую договоренность о передаче части материально-технических средств МЧС добровольным дружинам.

"Мы с главами муниципальных образований оперативно отработаем процесс. Это безусловно укрепит техническую оснащенность, вооруженность добровольческих подразделений, и будет способствовать эффективной защите населения", — сказал Дмитрий Азаров. В свою очередь, министр отметил вклад главы региона в развитие службы и высокую готовность Самарской области к решению оперативных задач.

В ходе совещания подробно обсуждалась оперативная обстановка в регионе. Ситуация с паводком на сегодняшний день контролируемая и спокойная, подтопления населенных пунктов нет. Однако раньше времени в регионе начался пожароопасный сезон, есть возгорания сухостоя. На пожароопасную обстановку было обращено внимание всех служб и глав муниципалитетов, большое внимание должно уделяться профилактике, а также наблюдению за территорией. По словам губернатора, контроль здесь должен быть обеспечен круглосуточный.