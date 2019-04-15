В Сызрани начался ремонт дорог

С 10 апреля ООО "Автодоринжиниринг" занялся текущим ремонтом дорог на территории Сызрани. В рамках заключённого с муниципалитетом контракта производится фрезерование дорожного покрытия с укладкой горячего асфальтобетона. В первую очередь работы ведутся на дорогах общего пользования, по которым проходят автобусные маршруты. Тип ремонта зависит от объема поврежденного дорожного полотна. Фрезерование уже произведено в районах Ремонтно–механического завода, Нижнего Засызрана и Центрального.

Фото: Пресс-центр администрации г.о. Сызрань