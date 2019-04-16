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АвтоВАЗ предложил покупателям Lada придумать имена своим автомобилям

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 по 29 апреля Lada предлагает всем посетителям своего сайта и подписчикам социальных сетей принять участие в создании новых имен для своих будущих автомобилей, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"

Перейдя по ссылке, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают. В качестве иллюстраций выступают современные модели Lada, что помогает формированию ассоциаций, но не ограничивает в выборе названий.

"Участие людей в создании имен для новинок Lada – часть истории марки. Название современного бестселлера Lada, автомобиля Granta, было выбрано из 60 тыс. вариантов, предложенных российскими автолюбителями. Публичные опросы, проводимые брендом, касаются не только названий, но и внешнего вида автомобилей", - уточняют в релизе.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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