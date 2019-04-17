При тушении дома под Самарой, где погибла женщина, нашли тело мужчины

Во вторник, 16 апреля, при тушении пожара в доме на ул. Егорова в с. Съезжее Богатовского района, при котором погибла 60-летняя женщина, нашли тело 62-летнего мужчины, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в оперативные службы в 15:40.

На месте происшествия горел дом на площади 60 кв. метров. В борьбе с огнем участвовали 12 человек, которые, используя три спецмашины, ликвидировали пожар в 16:12.

В ГУ МЧС России уточняют, что во время пожара погибла 60-летняя женщина. Пожарным удалось эвакуировать из горящего здания двух трехлетних малышей, которые были отправлены на осмотр в Богатовскую центральную районную больницу. Затем стало известно, что при тушении дома было обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Кроме того, в оперативных службах уточнили, что у детей имелись признаки отравления продуктами горения. Их перевели в самарский стационар.

Причины гибели людей устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб