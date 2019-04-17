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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре 40 км дорог отремонтируют картами

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 апреля, в Самаре определилась первая подрядная организация, которая выполнит ремонт участков автомобильных дорог "картами" свыше 100 погонных метров на территории областного центра, сообщает пресс-служба мэрии города.

Аукционная документация о выполнении вышеуказанных работ была размещена на портале Госзакупок 25 марта текущего года. К 11 апреля (это дата окончания срока подачи заявок на данную закупку) была подана единственная заявка на участие — от ООО "Сервис-Газ-Консультант". Она соответствовала требованиям заказчика.Теперь в течение 15 дней будет заключен муниципальный контракт с данной организацией. Подрядчику предстоит привести в порядок 40 участков автодорог протяженностью 40, 1 км — работы на общую сумму 373,36 млн рублей.

В части закупок, касающихся комплексного ремонта по нацпроекту, аукционная документация размещалась 28 марта (на ремонт восьми дорог в районе Крымской площади) и 29 марта (на ремонт участков улиц Победы и Стара-Загора по трехлетнему контракту жизненного цикла). Заявки на выполнение данного вида работ продолжают принимать до 17 апреля этого года. А 18 апреля установят количество участников, допущенных до электронного аукциона. В случае допуска более одной заявки электронный аукцион будет проведен 22 апреля.

Соответствующие виды работ начнут производить после заключения контрактов, с учетом погодных условий. Таким образом, старт обновления дорожных объектов большими "картами" запланирован на конец апреля, комплексно — на начало мая.

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