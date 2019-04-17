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Музыка Культура

В Самарском художественном музее сыграет фолк-джазовый дуэт

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 апреля, в зале Самарского художественного музея сыграет интересный фолк-джазовый дуэт - Мирья Клиппель и Алекс Йонссон (Финляндия/Дания).

Мирья Клиппель, обладатель национальной датской музыкальной премии (DMA) как "Лучший автор песен" в категории "фольклор", приезжает в Россию со своим партнером – гитаристом Алексом Йонссоном, который известен, скорее, как джазмен, тяготеющий к непростым современным формам.

Корни этого союза — в возможности для любого ищущего себя творческого человека входить в любые двери с любыми идеями и находить себе столь же свободных единомышленников.

Mirja Klippel — голос, акустическая гитара;
Alex Jønsson — электрогитара, бэк-вокал, электроника.

Билеты - в кассе художественного музея. Информация по телефону +7 (960) 808-69-53. Организаторы концерта - джазовая студия "Движение".

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