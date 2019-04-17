В Самарском художественном музее сыграет фолк-джазовый дуэт

В четверг, 18 апреля, в зале Самарского художественного музея сыграет интересный фолк-джазовый дуэт - Мирья Клиппель и Алекс Йонссон (Финляндия/Дания).

Мирья Клиппель, обладатель национальной датской музыкальной премии (DMA) как "Лучший автор песен" в категории "фольклор", приезжает в Россию со своим партнером – гитаристом Алексом Йонссоном, который известен, скорее, как джазмен, тяготеющий к непростым современным формам.

Корни этого союза — в возможности для любого ищущего себя творческого человека входить в любые двери с любыми идеями и находить себе столь же свободных единомышленников.

Mirja Klippel — голос, акустическая гитара;

Alex Jønsson — электрогитара, бэк-вокал, электроника.

Билеты - в кассе художественного музея. Информация по телефону +7 (960) 808-69-53. Организаторы концерта - джазовая студия "Движение".