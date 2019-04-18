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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс" разработали "лассо" для ловли космического мусора

МОСКВА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Инженеры головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" предложили ловить крупные объекты космического мусора с помощью специального модуля на тросе, который будет соединен с верхними ступенями ракет, сообщает РИА Новости. Соответствующий доклад разработчики собираются представить на конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты и угрозы".

"Транспортный стыковочный модуль, входящий в состав предлагаемой ракетно-космической системы, отделяется на тросе от ракеты-носителя (разгонного блока), обеспечивает стыковку с космическим мусором, с последующим стягиванием троса и формирования связки "отработавшая ступень ракеты-носителя (разгонного блока) — транспортный стыковочный модуль — космический мусор" для осуществления маневра спуска с орбиты с использованием двигательной установки ракеты-носителя (разгонного блока). Для реализации предлагаемой системы необходима разработка транспортного стыковочного модуля, тросовой системы, системы стыковки с космическим мусором", — говорится в материале.

Отмечается, что новая система призвана снизить поступление в защищаемые области околоземного космического пространства (до высот 2000 км) последних отработавших ступеней ракет-носителей с жидкостными ракетными двигателями и разгонных блоков. В качестве основной цели новой системы разработчики видят крупный космический мусор — типа тех же ступеней ракет и разгонных блоков, которые уже дрейфуют по орбите.

В качестве разгонных блоков, которые могли бы справиться с задачей увода мусора с орбиты, инженеры называют "Бриз" и "Фрегат". Эти машины обладают возможностью многократного (не менее трех раз) запуска маршевого двигателя.

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