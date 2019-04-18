Губернатор призвал муниципалитеты активизировать работу по утилизации отходов

Губернатор Дмитрий Азаров не удовлетворен работой органов местного самоуправления по теме сбора и утилизации отходов. Об этом он заявил на региональном форуме, приуроченном ко Дню местного самоуправления, прошедшем в среду, 17 апреля, в самарском универсальном комплексе "МТЛ Арена".

Дмитрий Азаров в рамках секции "Экология" напомнил участникам форума, что сбор и утилизация отходов — это полномочия местных органов власти в соответствии с действующим законодательством.

"У меня такое ощущение, что главы муниципальных образований об этом забыли. Они считают, что появился регоператор, и он со всеми задачами справится без их участия. Но это заблуждение, — отметил губернатор. — Мы и перевозчиков оставили тех же, в отличие от других субъектов. И вдруг допускается нарушение экологического законодательства, сбои вывоза отходов. Это никуда не годится!"

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в форуме приняли участие около 1,5 тыс. человек, среди которых представители органов государственной власти и МСУ, депутаты, руководители территориальных и федеральных органов исполнительной власти и др. Обсуждались вопросы реализации 12 национальных проектов на территории региона и участия муниципальных образований в этой работе.

"Наличие в календаре страны Дня местного самоуправления подчеркивает особое значение, которое сегодня придается МСУ на самом высоком уровне, - отметил глава региона открывая пленарное заседание. - Это наиболее близкий к жителям уровень власти. Качество работы органов МСУ напрямую влияет на повседневную жизнь людей. Значение и роль институтов МСУ в Самарской области, как и в стране, возрастает. Сегодня "живой" запрос граждан на деятельное участие в жизни своего микрорайона, муниципалитета очевиден. Неравнодушных людей у нас становится все больше и больше. Это придает МСУ серьезный импульс развития".

Дмитрий Азаров также отметил большую работу МСУ по формированию Стратегии развития Самарской области в 2018 г., которая строилась с опорой на майский указ президента РФ Владимира Путина. Сейчас задача муниципалитетов — активно участвовать в реализации нацпроектов и вовлекать в этот процесс граждан.

"Роль муниципалитетов, местных органов власти в воплощении нацпроектов велика. При всей масштабности они детально расписаны по годам и по конкретным территориям. Они не приходят абстрактно в Самарскую область, а реализуются в конкретном населенном пункте, — сказал губернатор. — Людям важны не общие цифры, а конкретика, наглядные примеры. То, что они сами могут реально увидеть, пройти, ощутить улучшения в своей жизни. Это рабочие места на вновь открытых и действующих производствах, качественное благоустройство дворов и парков, общественных пространств, новые и отремонтированные дороги. Это вежливое обслуживание и устранение очередей в поликлиниках".

На форуме в течение всего дня работали четыре тематических секции: "Человеческий капитал", "Культура", "Развитие инфраструктуры" и "Экология". На пленарном заседании представители каждой секции доложили о выработанных идеях и об участии муниципалитетов в реализации национальных проектов.

Участники секции "Человеческий капитал" предложили разработать и внедрить в регионе эффективные технологии работы с гражданами пожилого возраста с целью увеличения продолжительности жизни, а министерству спорта Самарской области предложили разработать план развития в регионе доступных для пожилых граждан видов спорта, например, скандинавской ходьбы.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поддержал многие из озвученных предложений, связанных с модернизацией системы здравоохранения. "Нездоровый человек счастливым не будет. Настроение, качество жизни зависит от того, здоров человек или нет", — сказал он.

От секции "Культура" поступили предложения расширить формат культурной деятельности, больше ориентироваться на молодежную аудиторию. Также было предложено создавать комфортную среду в сельских территориях, открывать культурные центры в тех селах, где их сегодня нет.

Участники секции "Развитие инфраструктуры" предложили усилить работу по перекладке аварийных сетей и переселению граждан из ветхого жилфонда, активно участвуя в федеральных программах и проектах. При реконструкции дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" участники форума рекомендовали в обязательном порядке учитывать мнение ГИБДД, согласовывать с инспекцией все планы по развитию и ремонту улично-дорожной сети.

На секции "Экология" также обсуждали реализацию федеральных программ и национальных проектов на территории региона. Рассматривались вопросы обращения с ТКО, охраны окружающей среды, борьбы с загрязнением воздуха и т. д. Была выработана масса предложений, например, ежегодно проводить наблюдение за качеством атмосферного воздуха. Также было предложено создать областной экологический совет при губернаторе Самарской области.

По итогам форума была выработана резолюция. Органам МСУ рекомендовали взять на вооружение озвученные на форуме идеи и предложения, которые призваны способствовать реализации нацпроектов на территории Самарской области. Строительство дорог, благоустройство общественных пространств, развитие инфраструктуры, привлечение квалифицированных кадров. Все эти задачи будут решаться при реализации нацпроектов.

В завершении работы форума губернатор вручил награды работникам МСУ.