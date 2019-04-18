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Дмитрий Азаров провел третье заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре, посвященное Году театра Губернатор призвал муниципалитеты активизировать работу по утилизации отходов В Самаре состоялся 14-й съезд Ассоциации муниципалитетов региона Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом Сергием подготовку к визиту патриарха

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Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре, посвященное Году театра

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел третье заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Культура", которую он возглавил по поручению президента Владимира Путина. В режиме видеоконференцсвязи представители Министерства культуры России, главы регионов, деятели культуры обсудили актуальные вопросы государственной поддержки театрального искусства. сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: samregion.ru

В начале обсуждения Дмитрий Азаров подчеркнул, что 2019-й объявлен президентом России Годом театра, и это накладывает на рабочую группу Госсовета по культуре особую ответственность.

"Сейчас нам важно конструктивно обсудить проблемы и сформировать предложения, направленные на государственную поддержку театрального искусства — технологическое переоснащение, расширение репертуара, доступность. В данном контексте особую роль приобретает взаимодействие органов государственной власти, регионов, муниципалитетов", — сказал Дмитрий Азаров.

С основным докладом выступил заместитель Министра культуры РФ Павел Степанов. Он отметил, что по поручениям главы государства и правительства страны ведомство разработало ряд проектов, которые придали новый импульс развитию театрального искусства, в первую очередь в регионах.

Особую роль в этом сыграл федеральный проект "Большие гастроли", нацеленный на расширение культурного пространства России. Пик, по словам Павла Степанова, пришелся на 2018-й год — в проект включились все регионы и 248 театров. С момента старта число творческих коллективов выросло в 12 раз, а количество показов спектаклей — в 15 раз.

"Мы обращаем внимание не только на количественную составляющую, а, в первую очередь, на качество. Чтобы лучшие спектакли привозились в регионы", — подчеркнул замминистра. Он также заверил, что в Год театра министерство запустит ряд проектов, которые в хорошем смысле удивят.

На рабочей группе Госсовета Павел Степанов впервые анонсировал широкой публике запуск нового масштабного конкурса в рамках проекта "Театр — детям". С 1 апреля по 30 сентября этого года по всей стране пройдет конкурс творческих сочинений "Пишем о театре!", в котором смогут принять участие дети с 11 до 17 лет, а для детей 6–10 лет в дни летних каникул проведут конкурс детских рисунков на темы, связанные с театром. Победители получат серьезные бонусы: для старшего возраста — "плюс пять баллов" при поступлении в театральный вуз, для младших — поездка в знаменитый лагерь "Артек".

Дмитрий Азаров поблагодарил организаторов конкурса — Минкульт, Союз театральных деятелей РФ, ведущие театральные вузы страны — за работу по вовлечению подрастающего поколения в культурную жизнь и подчеркнул, что Самарский регион примет самое активное участие в конкурсе.

"Важное решение, — отметил губернатор. — Рассчитываю, что мы вместе включимся, чтобы этот проект действительно стал культурным событием и привлек внимание не только детей, но и их родителей, к театральному искусству".

На инфраструктурных и кадровых проблемах провинциальных театров основной упор в своем докладе сделал заместитель председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой. Он также заявил, что профессиональное сообщество работает над стратегией развития театрального дела до 2030 года. К концу года проект подготовят. В нем, по словам Дмитрия Мозгового, будет изложена проблематика и пути преодоления трудностей.

Свои предложения по организации работы в Год театра на заседании высказали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Владимирской области Владимир Сипягин.

Участники рабочей группы также обсудили вопрос о порядке присуждения почетных званий "Заслуженный артист России" и "Народный артист России". Так, министр культуры Омской области Юрий Трофимов отметил, что сейчас званий удостаиваются пять человек в год и изложил доводы в пользу изменения порядка присуждения, чтобы на звания могло претендовать большее число артистов.

Руководитель рабочей группы и представители Минкультуры России отметили, что вопрос требует детальной проработки: необходимо учесть все "за" и "против", чтобы ни в коем случае не девальвировать высокие звания, которых удостаиваются лучшие артисты страны.

В ходе дискуссии также был поднят вопрос об организации гастролей региональных театров в Москве. Такие предложения поступают из субъектов РФ. По мнению Дмитрия Азарова, эта тема требует внимания рабочей группы. "Для многих театров очень важно время от времени иметь возможность выступать в Москве. В советские времена такие отчетные гастроли были важным этапом творческого развития", — подчеркнул губернатор.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что город готов предоставлять площадки, но сдерживающим фактором для многих театров является стоимость перевозки реквизита и декораций. По его словам, если бы транспортники установили льготные условия для творческих коллективов, то это бы во многом решило проблему гастролей в столице.

Подводя итоги заседания Дмитрий Азаров призвал руководителей регионов, профильных министров территорий, театральное сообщество активнее включаться в проведение Года театра. По его словам, Министерству культуры в одиночку будет сложно это сделать.

"Во многом успех Года театра зависит от регионов, от городов и сел. Давайте сделаем так, чтобы этот год стал настоящим праздником", — сказал губернатор.

На следующем заседании рабочей группы Госсовета РФ по культуре обсудят создание условий для развития культуры малых городов и сел в рамках федерального проекта "Культурная среда".

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