Обвиняемый в изнасиловании и убийстве семилетней девочки останется под стражей до 21 мая

В четверг, 18 апреля, Самарский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей обвиняемому в изнасиловании и убийстве семилетней девочки Николаю Захарову на 30 суток - до 21 мая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, тело семилетней девочки с признаками удушения и травмой головы нашли утром 21 июля 2018 г. на пересечении улиц Карбышева и Блюхера. Ребенка, пропавшего вечером 20 июля, искали до утра.

24 июля задержали Захарова, жившего в соседнем доме. На допросе он дал признательные показания и рассказал, что изнасиловал и убил девочку, а потом спрятал тело на заброшенном стадионе.

Мерой пресечения ему избрали содержание под стражей, срок которого продлевался несколько раз.