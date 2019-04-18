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Муниципалитеты Власть и политика

Доходы главы Самары за год выросли примерно на 500 тыс. рублей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина отчиталась о доходах за 2018 год. Так, ее декларированный годовой доход составил 2,48 млн рублей. Для сравнения: по итогам 2017 г. глава Самары заработала 1,96 млн рублей.

Имущество Елены Лапушкиной за последний год не изменилось: в собственности у нее все та же квартира площадью 30,9 кв. м, еще одна квартира размером 47,3 кв. м — в пользовании.

Напомним, Елена Лапушкина вступила в должность главы Самары 26 декабря 2017 года. До этого — с 2013 г. — она возглавляла администрацию Железнодорожного района Самары.

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