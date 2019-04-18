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В Совете Федерации проходят Дни Самарской области

МОСКВА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 апреля, в Москве в верхней палате Федерального собрания Российской Федерации стартовали Дни Самарской области. Мероприятия продлятся до 22 апреля включительно. Главной темой обсуждения станут вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.

Делегацию возглавили глава региона Дмитрий Азаров и председатель губернской думы Геннадий Котельников. С участием представителей органов государственной власти Самарской области запланированы расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

18 апреля прошло заседание Комитета СФ по международным делам, где участники обсудили вопросы о международном сотрудничестве региона.

19 апреля — самый насыщенный день, в который пройдет основная масса заседаний и будет рассмотрено множество тем:

  • заседание Комитета СФ по обороне и безопасности (о повышении эффективности финансово-экономической и производственной деятельности предприятий ОПК, расположенных на территории области);
  • заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (об актуальных вопросах экологической политики в регионе);
  • заседание Комитета СФ по социальной политике (об актуальных вопросах реализации социальной политики);
  • заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности (об опыте взаимодействия региональных властей с НКО);
  • заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (о вопросах совершенствования реализации жилищной политики);
  • заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам (об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов РФ);
  • заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре (об актуальных вопросах формирования общего пространства просвещения и культуры);
  • заседание Комитета СФ по экономической политике (о стратегическом развитии и приоритетных проектах в экономике).

22 апреля состоится официальное открытие выставки Самарской области с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Далее пройдет "Час субъекта Российской Федерации", где о социально-экономическом развитии Самарской области сенаторам расскажут руководители региона.

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