В Тольятти госпитализирован водитель легковушки, сбитой на переезде электропоездом

В четверг, 18 апреля, в 21:35 в Тольятти 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440, при неизвестных пока обстоятельствах остановился на регулируемом ж/д переезде станции "Жигулевское море", что напротив дома №34 по ул. Железнодорожная и в него врезался электропоезд, следовавший в Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка. В областной полиции напоминают, что нарушение правил движения через ж/д пути (ст. 12.10 ч.3 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. А повторное подобное нарушение влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год.