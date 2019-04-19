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В Самаре скончался мальчик, попавший в больницу с отравлением из санатория

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 апреля, в больнице им. Середавина скончался восьмилетний мальчик, госпитализированный с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, ребенка госпитализировали после отдыха в санатории "Волжанка" 4 апреля. Состояние его было крайне тяжелым, он находился в реанимации.

Представители минздрава сообщали, что ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, а врачи постоянно держат связь с федеральными центрами.

Также представители ведомства информировали, что дети, находившиеся в лагере, осмотрены, заболевших среди не выявлено. При этом по информации администрации Самары, смена в санатории «Волжанка» была закрыта.

Представители СУ СК РФ по Самарской области, в свою очередь, начали по факту случившегося проверку. Ее результаты пока неизвестны, как и официально не озвучено, чем и при каких обстоятельствах отравился ребенок.

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