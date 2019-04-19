В Курумоче встретили "золотых" рапиристов братьев Бородачевых

Утром в пятницу, 19 апреля, самарские фехтовальщики Антон Бородачев и Кирилл Бородачев, недавно ставшие победителями первенства мира и чемпионата России, вернулись в Самару. Спортсменов и их тренера, Элину Орлову, в аэропорту "Курумоч" встречали руководители регионального министерства спорта.

Кирилл Бородачев выиграл золотую медаль на первенстве мира по фехтованию среди юниоров (до 21 года), которое проходило с 6 по 14 апреля в польском городе Торунь. В финале он одержал победу над Владиславом Мыльниковым из Курска — 15:12. Его родной брат, Антон Бородачев, занял 5 место.

В командном турнире сборная России (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников, Иван Трошин — Москва) завоевала золото, одолев в финале команду Франции — 45:38.

Сразу после первенства мира самарские фехтовальщики отправились в Сочи на взрослый чемпионат России. Здесь триумфально выступил уже Антон Бородачев, завоевавший золото в личном турнире. В финале самарский спортсмен одержал победу над трехкратным чемпионом Европы, олимпийским чемпионом 2016 г. Тимуром Сафиным из Башкирии. Кирилл Бородачев стал 13-м.

Вернувшихся из Сочи самарских рапиристов и их тренера, несмотря на ранее утро, торжественно встречали заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и директор спортивной школы олимпийского резерва № 5 Павел Ильин.

"Очень хотелось уже в аэропорту лично встретить наших ребят, поздравить их с победами, поблагодарить. Сама как бывшая профессиональная спортсменка прекрасно понимаю, что очень важно, когда твое успехи видят и ценят, — отметила Лидия Рогожинская, — Братья Бородачевы – очень талантливые ребята, у которых большое будущее. Конечно, здесь большая заслуга их родителей, которые отдали мальчишек в фехтование и поддерживают их, тренера Элины Орловой, наших спортивных учреждений, обеспечивающих подготовку. Очень надеюсь, что впереди их ждут еще более высокие достижения. Мы со своей стороны продолжим их поддерживать".

За результаты на первенстве мира-2019 и чемпионате России-2019 спортсменам и их тренеру будет выплачено денежное поощрение из средств областного бюджета.