Жители региона старше 50 лет примут участие в конкурсе "Спасибо Интернету- 2019"

С 17 апреля стартовал V всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету- 2019". В нем примут участие пенсионеры и люди старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на курсах.

Конкурс проводится в целях реализации положений "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ", а также отдельных положений нацпроекта "Демография". Его организаторы — "Пенсионный фонд России" и ПАО "Ростелеком" при содействии координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

Цели конкурса:

Доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

Содействие в вопросах занятости "молодых пенсионеров";

Выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;

Популяризация всероссийской учебной программы "Азбука Интернета".

Номинации конкурса:

Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

Мои интернет-достижения;

Интернет-предприниматель, Интернет — работодатель.

Моя общественная интернет-инициатива.

Конкурсные работы принимаются с 17 апреля по 14 октября 2019 года, а итоги планируется подвести в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.

Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

Напомним, в прошлом году в конкурсе приняли участие более 3500 пенсионеров из 74 регионов России. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе "Конкурс".