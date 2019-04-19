16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители региона старше 50 лет примут участие в конкурсе "Спасибо Интернету- 2019" Ректор аграрного университета незаконно установил себе выплаты на представительские расходы В 2020 г. в Красноглинском районе Самары откроется школа на 1,2 тыс. мест Скончался директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев Ученые СамГМУ проводят исследования в области космической медицины

Образование Общество

Жители региона старше 50 лет примут участие в конкурсе "Спасибо Интернету- 2019"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

С 17 апреля стартовал V всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету- 2019". В нем примут участие пенсионеры и люди старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на курсах.

Конкурс проводится в целях реализации положений "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ", а также отдельных положений нацпроекта "Демография". Его организаторы — "Пенсионный фонд России" и ПАО "Ростелеком" при содействии координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

Цели конкурса:

  • Доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
  • Содействие в вопросах занятости "молодых пенсионеров";
  • Выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;
  • Популяризация всероссийской учебной программы "Азбука Интернета".

Номинации конкурса:

  • Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
  • Мои интернет-достижения;
  • Интернет-предприниматель, Интернет — работодатель.
  • Моя общественная интернет-инициатива.

Конкурсные работы принимаются с 17 апреля по 14 октября 2019 года, а итоги планируется подвести в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.
Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

Напомним, в прошлом году в конкурсе приняли участие более 3500 пенсионеров из 74 регионов России. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе "Конкурс".

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5