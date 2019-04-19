Жители региона старше 50 лет примут участие в конкурсе "Спасибо Интернету- 2019"

С 17 апреля стартовал V всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету- 2019". В нем примут участие пенсионеры и люди старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на курсах.
Конкурс проводится в целях реализации положений "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ", а также отдельных положений нацпроекта "Демография". Его организаторы — "Пенсионный фонд России" и ПАО "Ростелеком" при содействии координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.
Цели конкурса:
- Доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
- Содействие в вопросах занятости "молодых пенсионеров";
- Выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;
- Популяризация всероссийской учебной программы "Азбука Интернета".
Номинации конкурса:
- Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
- Мои интернет-достижения;
- Интернет-предприниматель, Интернет — работодатель.
- Моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы принимаются с 17 апреля по 14 октября 2019 года, а итоги планируется подвести в ноябре 2019 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.
Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.
Напомним, в прошлом году в конкурсе приняли участие более 3500 пенсионеров из 74 регионов России. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе "Конкурс".