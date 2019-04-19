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Губернатор Власть и политика

Самара может получить статус исторического поселения

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 апреля, в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании общественного совета проекта "Историческая память".

Фото: samregion.ru

Совещание прошло под председательством главы общественного совета Сергея Нарышкина, его основными темами стали реставрация объектов архитектурного наследия в рамках "Исторической памяти" и реализация нацпроекта "Культура".

"Проект помогает наладить четкое и практическое взаимодействие между государственной, муниципальной властью и гражданским обществом, найти единомышленников, подтянуть, где необходимо, волонтеров и поддержать новые интересные начинания в регионах", - отметил Сергей Нарышкин.

Координатор проекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн представил отчет о результатах проекта "Историческая память" и планах на ближайшие два года. Он отметил, что в рамках проекта продолжатся реставрация объектов архитектурного наследия, содействие патриотическому воспитанию и сохранение памяти о Героях Великой Отечественной войны.

Кроме того, на молодежном форуме "iВолга" будет организован международный волонтерский кампус, а 7 мая, накануне 74-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне, все желающие смогут написать "Диктант Победы". Эти акции направлены на сохранение исторических и духовных традиций.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил важность "Диктанта Победы" и заверил, что областное правительство поможет в его организации и проведении. Губернатор также предложил членам общественного совета сделать акцию публичной и написать диктант вместе с семьями.

В ходе заседания Дмитрий Азаров как руководитель рабочей группы Госсовета РФ озвучил предложения, выработанные группой по нацпроекту "Культура". Одно из них связано с реставрацией исторических и архитектурных памятников.

"Наши усилия, предпринятые по реставрационным и ремонтным работам на нескольких улицах исторического центра в год проведения ЧМ-2018, открыли город по-новому как для гостей, так и для самих жителей Самары", - отметил губернатор.

Закрепить достигнутый результат, по мнению Дмитрия Азарова, может получение Самарой статуса исторического поселения. По поручению губернатора в этом направлении ведется серьезная научная и организационная работа.

"На наш взгляд, этот статус служит инструментом, который дает возможность подчинить одной цели соответствующие нормативные требования, концептуальные и стратегические цели развития исторических территорий, направленные на становление современной экономики", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По его словам, историческая среда удобна прежде всего для развития малого и среднего бизнеса, создания рабочих мест в туристической сфере. Вложения в инфраструктуру повышают капитализацию прилегающих участков, инвестиционную привлекательность Самары. Вместе с тем развитие исторических территорий не обещает скорой отдачи и явных экономических выгод.

"Сохранение и развитие исторического центра - это вклад в будущее на десятилетия вперед. Это то, что мы оставим потомкам", - сказал Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что федеральная целевая программа по развитию исторических поселений и сохранению объектов культурного наследия заканчивается в 2020 году. Глава рабочей группы Госсовета РФ по культуре предложил дополнить одноименный нацпроект программами, направленными на сохранение истории.

"Очень хорошо понимаю, что эту задачу озвучить гораздо легче, чем ее реализовать, - отметил губернатор. - На сегодня нацпроект сформирован, показатели определены. Тем не менее я бы предложил изучить эту возможность, в том числе посоветовать, какие это могут быть показатели в разрезе субъектов РФ, чем они могут быть наполнены с точки зрения софинансирования со стороны региона, частных лиц, меценатов".

Еще одним вариантом может стать разработка и принятие долгосрочной программы по сохранению исторических поселений с учетом приоритетного сохранения наиболее ценных объектов архитектурного и археологического наследия. Большинство членов общественного совета поддержали предложения Дмитрия Азарова.

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